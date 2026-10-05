VIDEO: चिलचिलाती धूप ने किया परेशान

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आगरा। रविवार को चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान किया। उमस से भी बुरा हाल हो गया। मौसम विभाग ने अगले पांच दिन में तापमान में दो डिग्री सेल्सियस कम होने के आसार जताए हैं। रविवार को अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रहा। बीते दिन भी इतना ही तापमान रहा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने पांच से सात अक्तूबर तक अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने और आठ से 10 अक्तूबर तक 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने के आसार जताए हैं।

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