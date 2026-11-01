{"_id":"6ae6dbb6ad4a5cc6370c1f3e","slug":"video-sarvajan-sanatan-party-will-contest-elections-for-403-assembly-seats-in-up-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: 'धर्म और जातिवाद की राजनीति नहीं, भारत के पुनर्निमाण का समय'","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देश की राजनीतिक पार्टियां धर्म व जाति के नाम पर विभाजनकारी राजनीति करती हैं। लेकिन अब समय भारत के पुनर्निमाण के लिए राजनीति का हैं। इसके लिए सर्वजन सनातन पार्टी (ससपा) का उदय हुआ है। वह सर्वजन सनातन की विचारधारा पर इन पार्टियों के बीच राजनीति विकल्प बन रही है। यह कहना पूर्व सीबीआई निदेशक व सर्वजन सनातन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.नागेश्वर राव का था। वह संजय प्लेस स्थित एक होटल में शनिवार को प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्वजन सनातन की विचारधारा पर ससपा ने आगरा से अपनी राजनीतिक गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत कर दी है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारत को ऐसे राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है, जो देश की सांस्कृतिक चेतना, सनातन मूल्यों और राष्ट्र के समग्र विकास को केंद्र में रखकर कार्य करे। ससपा का गठन सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना के साथ समाज के सभी वर्गों के हितों को लेकर आगे बढ़ने के लिए ही हुआ है। भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सनातन जीवन मूल्य पार्टी की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे भ्रष्ट पार्टी है। उसके राज में उत्तर प्रदेश गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक है। गो माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दे सकी है। हमारी सरकार बनी तो गोमाता को राष्ट़्र माता का दर्जा दिया जाएगा। जातिगत आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे। आगरा में उद्योग विस्तार के लिए टीटीजेड के बंधिशों के बीच गैर प्रदूषण कारी उद्योंगो को न्यायालय में पैरवी करेंगे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष रितु राठौर, जिलाध्यक्ष एडवोकेट अरुण पचौरी व वीरेंद्र दुबे व अन्य मौजूद रहे। भी मौजूद थे।

... और पढ़ें