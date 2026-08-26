VIDEO: सड़क पर रेल इंजन को देख ठहर गई नजरें, लोगों के लिए बना आकर्षण

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आगरा के आईएसबीटी के पास दिल्ली हाईवे पर ट्रक पर लदा भारतीय रेल का एक इंजन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। बताया गया कि इंजन को कानपुर से पटियाला ले जाया जा रहा था। इसी दौरान आरटीओ द्वारा करीब 62 हजार रुपये का चालान किए जाने के बाद इंजन को कुछ समय के लिए हाईवे पर खड़ा रहना पड़ा। इंजन को सड़क पर खड़ा देखकर बड़ी संख्या में लोग और बच्चे उसे देखने पहुंचे और उत्सुकता में इंजन पर चढ़कर आनंद लेते दिखाई दिए। चालक भोला और कंडक्टर श्रवण ने बताया कि इंजन को कानपुर से पटियाला ले जाया जा रहा था।

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