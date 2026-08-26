VIDEO: 'आंखें निकाल रहा है, सही कर दंगो', मृतक के परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे भाजपा विधायक के बिगड़े बोल

विज्ञापन





विज्ञापन



ठार रामदास निवासी स्याहीराम की कुछ दिन पूर्व बीमारी से मौत हो गई थी। बुधवार को क्षेत्रीय विधायक छोटेलाल वर्मा परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने विधायक के सामने रास्ते की समस्या रखी। इस पर ही विधायक और ग्रामीणों में कहासुनी हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विधायक एक व्यक्ति से यह कहते नजर आ रहे हैं कि आंखें क्यों निकाल रहा है। विज्ञापन विज्ञापन

ठार रामदास निवासी स्याहीराम की कुछ दिन पूर्व बीमारी से मौत हो गई थी। बुधवार को क्षेत्रीय विधायक छोटेलाल वर्मा परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने विधायक के सामने रास्ते की समस्या रखी। इस पर ही विधायक और ग्रामीणों में कहासुनी हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विधायक एक व्यक्ति से यह कहते नजर आ रहे हैं कि आंखें क्यों निकाल रहा है।

आगरा के फतेहाबाद के गांव चाचीपुरा खंडेर (ठार रामदास) में बुधवार को शोक संवेदना जताने पहुंचे भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा की ग्रामीणों से कहासुनी का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें विधायक पीड़ित परिवार के व्यक्ति से कहते नजर आ रहे हैं कि आंखें निकाल रहा है... हम यहां फिरवे आए हैं, जा रहे हैं, पसीना निकल रहा, बीमार है गए। वो आंखे निकाल रहा, ज्यादा दिमाग खराब हो गया है। ज्यादा कहेगा तो सही कर दंगो। चीभ चलाएगा। शर्म नहीं आती है। अब यह वीडियो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।