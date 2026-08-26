यूपी न्यूज: होटल के कमरे में मिली युवक की लाश, संदिग्ध परिस्थिति में हुई माैत; ग्रामीणों ने किया हंगामा

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युवक की मौत की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने होटल में कथित रूप से अवैध गतिविधियां संचालित होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने पुलिस-प्रशासन से होटल की जांच कराकर उसे सीज कराने की मांग की।पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और होटल के कमरे की जांच की। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।