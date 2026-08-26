यूपी न्यूज: होटल के कमरे में मिली युवक की लाश, संदिग्ध परिस्थिति में हुई माैत; ग्रामीणों ने किया हंगामा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 26 Aug 2026 06:47 PM IST
सार
होटल के कमरे में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में माैत हो गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण माैके पर पहुंच गए। हंगामा शुरू कर दिया। माैके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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विस्तार
आगरा-ग्वालियर हाईवे स्थित थाना इरादतनगर क्षेत्र के मुबारिकपुर मोड़ के पास संचालित एक होटल के कमरे में बुधवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी।
युवक की मौत की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने होटल में कथित रूप से अवैध गतिविधियां संचालित होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने पुलिस-प्रशासन से होटल की जांच कराकर उसे सीज कराने की मांग की।
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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और होटल के कमरे की जांच की। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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युवक की मौत की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने होटल में कथित रूप से अवैध गतिविधियां संचालित होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने पुलिस-प्रशासन से होटल की जांच कराकर उसे सीज कराने की मांग की।
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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और होटल के कमरे की जांच की। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।