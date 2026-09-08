VIDEO: हॉस्टल हादसे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

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आगरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में हॉस्टल हादसे पर शोक जताया। सूरसदन चौराहा से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकालते हुए दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते दोमंजिला भवन की अनुमति थी लेकिन पांच मंजिला बन गया। अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। मृतकों के परिजन को 50-50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। प्रदर्शन में दीपक शर्मा, अश्वनी जैन, लक्ष्मीनारायण सिंह, सतेंद्र दुबे, सतीश सिकरवार, याकूब शेख, गीता सिंह, अदनान कुरैशी आदि मौजूद रहे।

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