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VIDEO: केंद्रीय कारागार के बंदी ने ये क्या किया? दरी के धागों से बना ली मजबूत रस्सी, फिर जान देने की कोशिश

आगरा ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 01:58 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 01:58 PM IST







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आगरा। केंद्रीय कारागार की हाई सिक्योरिटी सेल में सोमवार को बुलंदशहर के बंदी बिलाल ने आत्महत्या का प्रयास किया। उसने दरी में लगे धागे निकालकर खुद ही गले में कसकर जान देने की कोशिश की। यह देखकर साथ में रह रहे बंदी ने शोर मचाया। इस पर बंदीरक्षक आ गए। उन्होंने बंदी को जेल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी रेफर कर दिया। ... और पढ़ें