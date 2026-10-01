{"_id":"6abe78d63452f9718b018c73","slug":"video-pratappura-metro-station-takes-shape-easier-access-to-district-hospital-expected-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: प्रतापपुरा स्टेशन ले रहा आकार, जिला अस्पताल का सफर आसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा मेट्रो परियोजना के कॉरिडोर-2 में प्रतापपुरा मेट्रो स्टेशन का निर्माण तेजी से जारी है। इसका ढांचा अब साफ नजर आने लगा है, जिससे प्रतापपुरा और आसपास के इलाकों से जिला अस्पताल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। उपमहाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि यह स्टेशन शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा। विशेष रूप से, जिला अस्पताल तक लोगों की आवाजाही और भी आसान हो जाएगी। प्रतापपुरा स्टेशन के निर्माण के साथ ही मेट्रो के कॉरिडोर-2 के अन्य स्टेशनों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। निर्माण में आधुनिक तकनीक और निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पूरा पालन किया जा रहा है। मेट्रो के संचालन से शहरवासियों को सुरक्षित परिवहन मिलेगा। यह एक सुविधाजनक और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली होगी। इससे यातायात की समस्या कम होने की उम्मीद है। परियोजना का लक्ष्य शहर के विकास को गति देना है।

... और पढ़ें