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VIDEO: आगरा दीवानी में तारीख पर आए युवक ने महिला अधिवक्ता और विपक्षी पर छिड़का पेपर स्प्रे, आरोपी हिरासत में

आगरा ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 03:14 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 03:14 PM IST







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आगरा दीवानी में तारीख पर आए युवक ने कोर्ट के बाहर महिला अधिवक्ता और अपने विपक्षी के भाई पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया, जिससे अफरातफरी मच गई। मौके पर मौजूद विशेष सुरक्षा बल के जवानों ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, जबकि न्यू आगरा पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ... और पढ़ें

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