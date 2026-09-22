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VIDEO: एसएन के बाल रोग विभाग की रंगाई-पुताई शुरू

पंकज जैन

Updated Tue, 22 Sep 2026 01:51 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 01:51 PM IST







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एसएन मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग और एकेडमिक ब्लॉक की मरम्मत की जा रही है। बाल रोग विभाग की रंगाई-पुताई भी की जा रही है। प्लास्टर हादसे में बच्चे की मौत के बाद इसकी हालत सबसे ज्यादा खराब मिली थी। ... और पढ़ें

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