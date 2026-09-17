{"_id":"6aac05d5984cd4350506feb0","slug":"video-opposition-to-installation-of-high-tension-poles-on-access-path-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: चकमार्ग पर हाईटेंशन पोल लगाने का विरोध, पूर्व सैनिकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के तहसील क्षेत्र के गांव कुतकपुर गूजर में चकमार्ग पर एनटीपीसी की ओर से हाईटेंशन लाइन का पोल लगाए जाने के विरोध में पूर्व सैनिकों ने बृहस्पतिवार को एसडीएम स्वाति शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने पोल को रास्ते से हटाकर दूसरी जगह लगाने की मांग की। पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को दिए ज्ञापन में बताया कि गांव कुतकपुर गूजर के चकमार्ग संख्या 11 पर हाईटेंशन लाइन का पोल लगाया जा रहा है। रास्ते के बीच में पोल लगाए जाने से आवागमन बाधित होगा। इससे किसानों को खेतों तक आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि पोल को चकमार्ग से दाएं या बाएं हटाकर लगाया जाए, ताकि रास्ता अवरुद्ध न हो और ग्रामीणों का आवागमन सुचारू बना रहे। पूर्व सैनिकों ने एसडीएम से मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रास्ते को बाधामुक्त कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में राजकुमार, रविंद्र सिंह, मोहित, शिवकुमार, राजन सिंह समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे।

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