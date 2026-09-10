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VIDEO: आगरा मेट्रो किन-किन क्षेत्रों में अभी और पहुंचेगी, दयालबाग में भी बनेगा स्टेशन; आया नया अपडेट
आगरा। मेट्रो के सफर का दायरा अब शहरी क्षेत्र से लेकर बाहरी इलाकों और एयरपोर्ट तक फैलने जा रहा है। बढ़ती जरूरतों को देखते हुए यूपीएमआरसी ने मेट्रो नेटवर्क के विस्तार का एक बड़ा खाका तैयार किया है। इसके तहत शहर में नौ नए कॉरिडोर बिछाए जाएंगे। इन प्रस्तावित सभी नौ कॉरिडोर की कुल लंबाई 80.79 किलोमीटर होगी, जो शहर के आवासीय, व्यावसायिक और पर्यटन क्षेत्रों की तस्वीर बदल सकते हैं।
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