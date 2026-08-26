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VIDEO: नमामि गंगे की टेस्टिंग में फूटी सीवर लाइन, अचानक धंस गई सड़क; दिल्ली से बुलाए विशेषज्ञ

आगरा ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 02:39 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 02:39 PM IST







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आगरा के धांधूपुरा में नमामि गंगे योजना के तहत बनाए गए 100 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सीवर लाइन टेस्टिंग के दौरान खैराती टोला के पास लीक हो गई। इससे अचानक सड़क धंस गई। दायरा बढ़ने से मंगलवार रात बैरिकेडिंग कर यातायात को डायवर्ट कर दिया गया। बुधवार को इसकी मरम्मत कराई जाएगी। ... और पढ़ें

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