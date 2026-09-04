VIDEO: प्रेम जाल में फंसाया, लिंग परिवर्तन कराया; चार लाख और बुलेट लेकर भागा शादीशुदा प्रेमी

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आगरा के सिकंदरा थाने में एक युवक ने शादीशुदा प्रेमी पर प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देने और लिंग परिवर्तन कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद प्रेमी चार लाख रुपये और बुलेट लेकर भाग गया तथा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी; पुलिस ने प्रेमी और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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