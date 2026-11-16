VIDEO: माहेश्वरी सभा का दीपावली महोत्सव व गरबा रास आज।

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आगरा। जिला माहेश्वरी सभा की ओर से रविवार को कमला नगर स्थित महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में दीपावली महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। समारोह में पारंपरिक उल्लास के साथ गोवर्धन पूजा और रंगारंग गरबा रास मुख्य आकर्षण रहेंगे। समाज के लोग पारंपरिक परिधानों में शामिल होकर दीपावली मिलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। सभा के पदाधिकारियों ने समाज के सभी परिवारों से इस उत्सव में सपरिवार शामिल होने की अपील की है।

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