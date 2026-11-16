Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   School Children Injured as Eeco Car Overturns While Overtaking on Etah Road in Shikohabad

शिकोहाबाद: कोचिंग जा रही ईको गाड़ी पलटी,  छह से अधिक छात्र घायल, ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा

Mon, 16 Nov 2026 10:39 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 10:39 AM IST
सार

शिकोहाबाद में स्कूली बच्चों को लेकर जसराना से शिकोहाबाद की ओर आ रही ईको गाड़ी एटा रोड पर किसी वाहन को ओवरटेक करने के कारण पलट गई। इस हादसे में छह से अधिक बच्चे घायल हो गए। सभी को निजी चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिलाया गया।
 

विज्ञापन
School Children Injured as Eeco Car Overturns While Overtaking on Etah Road in Shikohabad
ईको गाड़ी - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नगर के स्टेशन रोड पर झा क्लासेस संचालित है। इसमें सोमवार सुबह आठ बजे करीब स्कूली बच्चे ईको गाड़ी से झा क्लासेस कोचिंग में पढ़ने के लिए आ रहे थे।
विज्ञापन


ईको गाड़ी जब बच्चों को लेकर एटा रोड पर पहुंची। तभी अचानक बराबर में चल रहे वाहन को ओवरटेक करने लगी। इस प्रयास में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई।

हादसे में ईको गाड़ी में बैठे छह से अधिक बच्चे घायल हो गए। जिनको उपचार के लिए एटा रोड स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर परिजन, पुलिस एवं झा क्लासेस संचालक शिव शंकर ओझा भी मौके पर पहुंच गए।

निजी चिकित्सालय में बच्चों को प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद परिजन अन्य चिकित्सालय में व्यापक उपचार के लिए ले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed