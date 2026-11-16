शिकोहाबाद: कोचिंग जा रही ईको गाड़ी पलटी, छह से अधिक छात्र घायल, ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 10:39 AM IST
सार
शिकोहाबाद में स्कूली बच्चों को लेकर जसराना से शिकोहाबाद की ओर आ रही ईको गाड़ी एटा रोड पर किसी वाहन को ओवरटेक करने के कारण पलट गई। इस हादसे में छह से अधिक बच्चे घायल हो गए। सभी को निजी चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिलाया गया।
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विस्तार
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नगर के स्टेशन रोड पर झा क्लासेस संचालित है। इसमें सोमवार सुबह आठ बजे करीब स्कूली बच्चे ईको गाड़ी से झा क्लासेस कोचिंग में पढ़ने के लिए आ रहे थे।
ईको गाड़ी जब बच्चों को लेकर एटा रोड पर पहुंची। तभी अचानक बराबर में चल रहे वाहन को ओवरटेक करने लगी। इस प्रयास में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई।
हादसे में ईको गाड़ी में बैठे छह से अधिक बच्चे घायल हो गए। जिनको उपचार के लिए एटा रोड स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर परिजन, पुलिस एवं झा क्लासेस संचालक शिव शंकर ओझा भी मौके पर पहुंच गए।
निजी चिकित्सालय में बच्चों को प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद परिजन अन्य चिकित्सालय में व्यापक उपचार के लिए ले गए।
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ईको गाड़ी जब बच्चों को लेकर एटा रोड पर पहुंची। तभी अचानक बराबर में चल रहे वाहन को ओवरटेक करने लगी। इस प्रयास में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई।
हादसे में ईको गाड़ी में बैठे छह से अधिक बच्चे घायल हो गए। जिनको उपचार के लिए एटा रोड स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर परिजन, पुलिस एवं झा क्लासेस संचालक शिव शंकर ओझा भी मौके पर पहुंच गए।
निजी चिकित्सालय में बच्चों को प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद परिजन अन्य चिकित्सालय में व्यापक उपचार के लिए ले गए।