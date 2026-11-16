भाभी पर आया दिल: भाई को एक ही रात में कर दिया कंगाल, बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड; हरकत सुन चकरा जाएगा दिमाग

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आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया स्थित प्रकाश पुरम में सोमवार सुबह पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बड़े भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखने को लेकर हुए विवाद के बाद छोटे भाई ने कथित तौर पर उसकी दुकान में आग लगा दी। दुकान में रखे स्टील के बर्तनों, क्रॉकरी, प्लास्टिक के बर्तनों और झाड़ू समेत अन्य सामान जल गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

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पुलिस ने बताया कि प्रकाश पुरम निवासी अभिषेक अपने मकान में स्टील के बर्तनों की दुकान चलाते हैं। मकान में उनका छोटा भाई दीपक भी माता-पिता के साथ रहता है। आरोप है कि दीपक नशे का आदी है और बड़े भाई की पत्नी पर गलत नजर रखता है। इसी बात को लेकर रविवार रात दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हुई थी। आरोप है कि सोमवार सुबह करीब छह बजे दीपक ने नशे की हालत में दुकान में आग लगा दी।





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