{"_id":"6afa7ccdd4920e0bd9018a25","slug":"no-otp-no-alert-cyber-fraudsters-transfer-rs-1-38-lakh-from-retired-railway-employee-s-sbi-account-2026-11-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"न मैसेज आया, न ओटीपी: फिर भी बैंक खाता हो जाएगा खाली, साइबर ठगों ने निकाली नई तरकीब; बचने का जानें तरीका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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साइबर अपराधियों ने एक सेवानिवृत्त रेलकर्मी के एसबीआई खाते से 1.38 लाख रुपये निकाल लिए। यह रकम किसी दूसरे व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में प्रयोग की गई। इसके लिए खाता धारक के मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आया। ओटीपी भी नहीं पूछा गया। पीड़ित ने बैंक कर्मियों पर शक जताया है। मामले में थाना एकता में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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थाना एकता क्षेत्र के रहने वाले अनिल कुमार भार्गव रेलवे विभाग से मुख्य कार्यालय अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनका खाता कैंट रेलवे स्टेशन स्थित एसबीआई शाखा में है। दो नवंबर की शाम 7:11 बजे खाते से 1,38,590 रुपये का अनधिकृत लेनदेन हुआ। इससे किसी अन्य व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान कर दिया गया।





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घटना वाले दिन सुबह वो बैंक की नेहरू एंक्लेव शाखा में डिमांड ड्राफ्ट बनवाने गए थे। इसके बाद तीन दिन तक उनका योनो एप भी नहीं खुला। बैंक पहुंचकर एप चालू कराया और खाते का विवरण देखा तो धोखाधड़ी का पता चला।





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जांच में क्रेडिट कार्ड धारक का मोबाइल नंबर मिला। उस पर संपर्क करने पर संबंधित व्यक्ति ने भुगतान होने की पुष्टि की। उसने बताया कि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से यह भुगतान कराया था। पीड़ित ने अपना बैंक खाता फ्रीज करा दिया है। साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई है।

उन्होंने बिना ओटीपी और सत्यापन के हुए लेनदेन में बैंककर्मियों की भूमिका की जांच करने की मांग की। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर का कहना है कि खातों की जांच की जा रही है। धोखाधड़ी में बैंक कर्मियों की संलिप्तता का शक जताया गया है। घटना वाले दिन के बैंक के अंदर के सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे।