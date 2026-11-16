ये है खूनी हाईवे: हर तीसरे दिन एक मौत, फिर भी सो रहे अफसर; व्यापारी बोले- जान हथेली पर रखकर चलते हैं लोग

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नेशनल हाईवे पर कीठम से एत्मादपुर तक भारी वाहन काल बनकर दौड़ रहे हैं। हर तीसरे दिन एक व्यक्ति की जान जा रही है। इसके बावजूद अफसर सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। हर दिन इस रास्ते से गुजरने में डर लगता है। घर और व्यापार स्थल तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। जाम, प्रदूषण और हादसों के बाद भी अफसरों की नींद नहीं टूट रही है। जिम्मेदार एक-दूसरे के पाले में गेंद फेंककर पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं।

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वाहन मालिक भी ज्यादा टोल का बहाना बनाकर भीड़ भरे हाईवे से गुजार रहे हैं। आगरा शहर में नेशनल हाईवे से लगी कई कॉलोनियां हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले लोग भी वाहन लेकर निकलते हैं। शहर की 10 लाख की आबादी की हाईवे से सीधे कनेक्टिविटी है। इससे सवारी वाहन भी निकलते हैं। आईएसबीटी पर आने वाले यात्रियों की भी संख्या अधिक रहती है। ऐसे में हाईवे पर दौड़ते भारी वाहनों से जान का खतरा रहता है। टोल बचाने के चक्कर में शहर से गुजरते वाहनों को रोकने की फुर्सत पुलिसकर्मियों को भी नहीं होती है। ये नो एंट्री में भी बेधड़क पहुंच जाते हैं।





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नेशनल चैंबर के पूर्व अध्यक्ष संजय गोयल ने कहा कि भारी वाहनों की वजह से हाईवे से गुजरना मौत को चुनौती देने जैसा है। सरकार को तत्काल भारी वाहनों को उत्तरी बाईपास से निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही बाईपास के टोल को कम करना चाहिए या पास बनाना चाहिए। इस छूट से चालक व मालिक प्रोत्साहित होंगे और दूसरे शहरों को जाने वाले भारी वाहन शहर में दाखिल नहीं होंगे।





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पेंट कारोबारी एवं पार्षद मुरारी लाल गोयल ने कहा कि अमर उजाला ने शहर की नब्ज पकड़ ली है। हर दिन हजारों लोग बाइक व साइकिल और छोटे चार पहिया वाहन से आते-जाते हैं। ऐसे में कई बार अचानक तेज रफ्तार भारी वाहन के आने से हादसे का खतरा रहता है। पिछले कुछ समय में कई हादसे भी हुए हैं। ऐसे में हाईवे पर भारी वाहनों पर तत्काल रोक लगाना बेहद जरूरी है।





शहीद भगत सिंह पेठा कुटीर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल का कहना है कि हाईवे पर भारी वाहन तेज रफ्तार से चलते हैं। आबादी के बीच से भारी वाहनों को नहीं निकालना चाहिए। अमर उजाला को इस अभियान के लिए बधाई। अब प्रशासन को भारी वाहनों को शहर से व्यस्तता वाले समय में नहीं निकलने देना चाहिए। शहर में दाखिल होने वाले भारी वाहनों के लिए समयसीमा निर्धारित की जा तो लोग भी सुरक्षित रहेंगे।





उद्यमी राजकुमार जैन ने बताया कि हाईवे शहर से होकर निकल रहा है। इस पर भारी वाहन भी बड़ी संख्या में निकलते हैं। रहे हैं। इससे दो तरह की समस्या सामने आ रही हैं। भारी वाहनों की वजह से जाम लगा रहता है। इस कारण फैक्टरी पहुंचना आसान नहीं होता। श्रमिक भी जाम में फंस जाते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। दूसरा हादसों का भी खतरा बना रहता है।







उद्यमी सत्यम बंसल का कहना है कि सरकार ने जब जनता के कर के 400 करोड़ रुपये से उत्तरी बाईपास बनाया है तो उससे भारी वाहनों को निकालने में क्या परेशानी है। अफसरों को समझना चाहिए कि अगर भारी वाहन शहर में नहीं आएंगे तो जहां जाम से मुक्ति मिलेगी। हादसों में भी कमी आएगी। कारोबार भी प्रभावित नहीं होगा। कुछ अफसर सिर्फ अपने फायदे के लिए शहर में भारी वाहनों को आने से नहीं रोक पा रहे हैं।



