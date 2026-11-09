{"_id":"6af16aaf16023e01d5063b2a","slug":"video-interstate-ganja-smuggling-racket-busted-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा में गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा, तीन तस्कर दबोचे; 25 लाख का माल जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 36 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 25 लाख रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई 8 नवंबर 2026 को थाना छत्ता पुलिस द्वारा की गई। त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा लगातार संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में, यमुना किनारे चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोका। तलाशी लेने पर उनके पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ।

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