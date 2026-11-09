यूपी: आगरा में गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा, तीन तस्कर दबोचे; 25 लाख का माल जब्त

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त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा लगातार संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में, यमुना किनारे चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोका। तलाशी लेने पर उनके पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ।गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान सोमिल उर्फ प्रेम कुशवाह पुत्र उमेश निवासी प्रकाश नगर, थाना एत्मादौला, जिला आगरा; विवेक पुत्र किशनचन्द निवासी गांव कर्णवाश, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर (हाल निवासी जीबीएन स्कोट कालोनी, थाना दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर); और सत्यम गुप्ता पुत्र राजकुमार निवासी सिंगोर, थाना सिंगोर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है।पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे यह गांजा ओडिशा के डेढ बाजार बस स्टैंड बरमपुर से लेकर आए थे और यहां फ्रीगंज निवासी विजय नामक व्यक्ति को देने के लिए इंतजार कर रहे थे। पुलिस विजय की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है।गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना छत्ता पर मु0अ0सं0-160/2026 के तहत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। बरामदगी में 36 किलोग्राम गांजा, 03 मोबाइल फोन और 490 रुपये नकद शामिल हैं।इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष अंकुर मलिक, उपनिरीक्षक योगेश कुमार, उपनिरीक्षक प्रविन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक सरफराज अहमद, हैड कांस्टेबल अनूप कुमार और हैड कांस्टेबल संजीव कुमार की टीम शामिल थी।