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VIDEO: आगरा में बसपा के सम्मेलन में उमड़ी भीड़, हाईवे पर लगा जाम

Arun Parashar

Updated Sun, 22 Nov 2026 02:18 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 02:18 PM IST







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आगरा में बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन के चलते में हाईवे पर जाम लग गया। एक किमी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। हाईवे पर दोनों ओर वाहन घंटों जाम में रेंगते नजर आए। जिसके चलते एत्मादपुर कस्बे के बाजारों में से वाहन निकलने को मजबूर हुए। ... और पढ़ें

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