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VIDEO: आगरा में बारह खंभा रेलवे फाटक पर भीषण जाम, यात्रियों को हो रही परेशानी

Dhirendra Singh

Updated Sat, 17 Oct 2026 02:47 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 02:47 PM IST







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आगरा में बारह खंभा रेलवे फाटक पर भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह जाम विभिन्न कारणों से लग रहा है, जिसमें निर्माण कार्य और यातायात का दबाव शामिल है। ... और पढ़ें

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