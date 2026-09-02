{"_id":"6a97d3e7172703f1c800e294","slug":"video-heavy-rain-brings-relief-from-humid-heat-weather-turns-pleasant-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: उमस से बेहाल आगरा को बारिश ने दी राहत... झमाझम बरसे बदरा, सुहाना हुआ मौसम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। उमस भरी गर्मी से परेशान आगरा वासियों को बुधवार को राहत मिली। सुबह करीब 10 बजे के बाद अचानक मौसम बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया। बारिश शुरू होते ही सड़कों पर लोगों की आवाजाही के बीच कई लोगों ने इसका आनंद लिया। वहीं पार्कों और खुले स्थानों में मौजूद बच्चे भी बारिश में खूब मस्ती करते नजर आए। लंबे समय बाद हुई तेज बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे। बारिश ने गर्मी से राहत देने के साथ शहर के मौसम को भी खुशनुमा बना दिया।

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