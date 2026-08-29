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VIDEO: हनुमान अंश...कहानी लिखने में लगे 20 साल, एक वर्ष में बनी फिल्म; नीम करौरी बाबा पर बनी मूवी जानें क्यों है खास

आगरा ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 02:10 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 02:10 PM IST







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युवाओं को भक्ति, संस्कार और सकारात्मक सोच से जोड़ने के संदेश के साथ तैयार की गई फिल्म के मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता शोभिनव सत्या अपनी टीम के साथ आगरा पहुंचे। टीम ने एसआरके मॉल में फिल्म के प्रचार के दौरान दर्शकों से मुलाकात की और फिल्म से जुड़े अनुभव साझा किए। फिल्म में शोभिनव सत्या महान संत नीब करौरी बाबा का किरदार निभा रहे हैं। ... और पढ़ें

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