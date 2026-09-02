VIDEO: सिस्टम में गंदगी...सफाई की हड़ताल

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आगरा। नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा मंगलवार को लाखों शहरवासियों को उठाना पड़ा। चार महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी स्वच्छता कॉर्पोरेशन के सफाईकर्मी काम ठप कर हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने वर्कशॉप से गाड़ियां नहीं निकलने दीं। ताजगंज और छत्ता के साथ लोहामंडी जोन के वार्डों में कचरा नहीं उठा तो गली-मोहल्लों में सड़ांध उठने लगी।

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