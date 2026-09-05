VIDEO: मालगाड़ियों से बढ़ी आगरा के कारोबार की रफ्तार, पांच महीने में 12.82 लाख टन माल लादा

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आगरा मंडल के कारोबार को मालगाड़ियों से नई गति मिल रही है। पिछले पांच महीनों में यहां से कुल 12.82 लाख टन माल लादा गया, जिसमें अकेले अगस्त माह में 2.93 लाख टन माल की लोडिंग शामिल है। अनाज की लोडिंग में सालाना 59.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि जून से अगस्त के बीच 100.5 मक्का रेक लोड किए गए हैं। जुलाई में 108 रेक लोड होने से रेलवे को 37.06 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

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