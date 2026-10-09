{"_id":"6ac7e33b77320ddb630814ab","slug":"video-fire-breaks-out-in-agra-home-due-to-gas-cylinder-leak-three-people-suffer-severe-burns-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा में गैस सिलिंडर लीक से घर में लगी आग, तीन लोग गंभीर झुलसे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में गुरुवार रात बड़ा हादसा हो गया। थाना लोहामंडी क्षेत्र के नगला गंगाराम में एक घर में सिलेंडर लीकेज से आग लग गई। आग की लपटों को देख क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ी माैके पर पहुंच गई। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया। बताया गया कि आग सिलेंडर में गैस लीक के चलते लगी। परिजनों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में लपटें तेजी से फैल गईं। लपटों में घिरकर रेनू पत्नी सोनू उम्र 30 वर्ष और मिथिलेश पत्नी कैलाश पाल उम्र 75 वर्ष, बबलू पुत्र कैलाश पाल उम्र 40 वर्ष गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। चिकित्सक ने दोनों महिला के लगभग 50 प्रतिशत और पुरुष के 15 प्रतिशत झुलसने की बात कही है। तीनों का उपचार एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

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