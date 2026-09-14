VIDEO: घर में घुसकर पिता-पुत्र से मारपीट

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आगरा के फतेहाबाद के गढ़ी बदे निवासी फौरन सिंह पुत्र किशनपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया रविवार दोपहर करीब तीन बजे वह घर पर बैठे थे। आरोप है कि इसी दौरान परिवार के ही लोग गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर घर में घुस आए और लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी।पुत्र जयपाल उन्हें बचाने के लिए आया, तो उस पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में पिता-पुत्र दोनों घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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