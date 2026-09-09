{"_id":"6aa1071f9f557495610cf697","slug":"video-electricity-department-team-catches-9-people-for-electricity-theft-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: विद्युत विभाग की टीम ने विद्युत चोरी में पकड़े 9 लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहपुर सीकरी। मंगलवार को विद्युत विभाग के स्थानीय एवं विजिलेंस टीम द्वारा नगर क्षेत्र के सीकरी दो हिस्सा ,ऊपर पहाड़ ,मोड बाईपास स्थानों पर चलाये गये चेकिंग अभियान के दौरान नौ लोगों को विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा ।सभी आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है । विद्युत चेकिंग टीम में उपखंड अधिकारी देवेंद्र सिंह ,अवर अभियंता राजेश सिंह टीजी 2 कृष्ण कुमार एवं अन्य कर्मी शामिल रहे।

... और पढ़ें