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आगरा में शनिवार को सिकंदरा की ओर से पाइप लेकर आ रहा ई-रिक्शा गुरु का ताल गुरुद्वारा के सामने पलट गया। सड़क सकरी होने की वजह से आगरा मथुरा हाईवे पर वाहनों का आवागमन रुक गया। मदद के लिए राहगीर और ट्रैफिक कर्मी पहुंच गए। सभी ने पहले पाइपों को हटाया और फिर ई-रिक्शा को सीधा कराकर रवाना कर दिया। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

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