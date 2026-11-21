गर्भवती की मौत: बेड पर मिली विवाहिता की लाश, रात में चाचा को किया था फोन; ये थे श्वेता के आखिरी शब्द
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 21 Nov 2026 01:57 PM IST
सार
मैनपुरी के करहल क्षेत्र में सात माह की गर्भवती 20 वर्षीय श्वेता का शव शनिवार सुबह घर में बेड पर मिला। मायके पक्ष का आरोप है कि श्वेता ने मौत से पहले चाचा को फोन कर ससुराल में मारपीट की जानकारी दी थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।
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विस्तार
मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के गांव नगला अनियां में शनिवार सुबह एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है।
गांव नगला अनियां निवासी श्वेता (20) पत्नी तेजप्रताप का शव शनिवार सुबह घर में बेड पर पड़ा मिला। सुबह करीब 6:30 बजे सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की। मृतका के भाई सचिन ने बताया कि उसकी बहन की शादी 13 फरवरी को हुई थी और वह करीब सात माह की गर्भवती थी। बीती रात बहन ने अपने चाचा को फोन कर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट किए जाने की जानकारी दी थी। शनिवार सुबह करीब चार बजे उन्हें बहन की मौत की सूचना मिली।
मौके पर पहुंचने पर बहन का शव बेड पर पड़ा मिला। पास में साड़ी और कुर्सी रखी हुई थी। आरोप है कि जानकारी लेने पर ससुराल पक्ष के लोग वहां से चले गए। भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ अजय सिंह चौहान ने बताया कि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है l पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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गांव नगला अनियां निवासी श्वेता (20) पत्नी तेजप्रताप का शव शनिवार सुबह घर में बेड पर पड़ा मिला। सुबह करीब 6:30 बजे सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की। मृतका के भाई सचिन ने बताया कि उसकी बहन की शादी 13 फरवरी को हुई थी और वह करीब सात माह की गर्भवती थी। बीती रात बहन ने अपने चाचा को फोन कर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट किए जाने की जानकारी दी थी। शनिवार सुबह करीब चार बजे उन्हें बहन की मौत की सूचना मिली।
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मौके पर पहुंचने पर बहन का शव बेड पर पड़ा मिला। पास में साड़ी और कुर्सी रखी हुई थी। आरोप है कि जानकारी लेने पर ससुराल पक्ष के लोग वहां से चले गए। भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ अजय सिंह चौहान ने बताया कि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है l पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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