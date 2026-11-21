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गांव नगला अनियां निवासी श्वेता (20) पत्नी तेजप्रताप का शव शनिवार सुबह घर में बेड पर पड़ा मिला। सुबह करीब 6:30 बजे सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की। मृतका के भाई सचिन ने बताया कि उसकी बहन की शादी 13 फरवरी को हुई थी और वह करीब सात माह की गर्भवती थी। बीती रात बहन ने अपने चाचा को फोन कर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट किए जाने की जानकारी दी थी। शनिवार सुबह करीब चार बजे उन्हें बहन की मौत की सूचना मिली।मौके पर पहुंचने पर बहन का शव बेड पर पड़ा मिला। पास में साड़ी और कुर्सी रखी हुई थी। आरोप है कि जानकारी लेने पर ससुराल पक्ष के लोग वहां से चले गए। भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ अजय सिंह चौहान ने बताया कि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है l पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।