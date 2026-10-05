VIDEO: डॉ. आलोक मित्तल चेयरमैन, डॉ. गंभीर सिंह बने एडिटर जनरल

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आगरा। आईएमए यूपी स्टेट चुनाव में डॉ. आलोक मित्तल आईएमए-एएमएस के निर्विरोध चेयरमैन और डॉ. गंभीर सिंह सिकरवार एएमएस के एडिटर जनरल चुने गए हैं। डॉ. सुधीर धाकरे और डॉ. शरद गुप्ता सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य बने। आईएमए अध्यक्ष डॉ. पंकज नगायच, निर्वाचित अध्यक्ष डॉ. हरेंद्र गुप्ता, डॉ. दीपक अग्रवाल, डॉ. मुकेश गोयल, डॉ. अरविंद यादव, डॉ. बाईबी अग्रवाल ने इसे आगरा की उपलब्धि बताते हुए सभी को शुभकामनाएं दीं।

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