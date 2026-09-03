{"_id":"6a99322ac36201fea50bfab1","slug":"video-disabled-shopkeeper-found-hanging-from-tree-police-begin-probe-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पेड़ पर लटका मिला दिव्यांग दुकानदार का शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शमसाबाद। थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ोवरा खुर्द में बुधवार शाम एक 30 वर्षीय दिव्यांग युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी होने पर परिजन में चीख-पुकार मच गई। ग्राम बड़ोवरा खुर्द निवासी 30 वर्षीय भीकम सिंह एक पैर से दिव्यांग था। राजस्थान के मनिया के पास उसकी दुकान है। रक्षाबंधन पर वह अपने गांव बड़ोवरा खुर्द आया था। बुधवार सुबह घर से दुकान जाने की कहकर निकला था। शाम के समय खेत पर पहुंचे किसानों ने उसका शव पेड़ से लटका देखा, तो परिजन व पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजन ने पुलिस को बताया भीकम की शादी करीब आठ वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी दो छोटी बेटियां हैं। शमसाबाद पुलिस का कहना है कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन की ओर से तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

... और पढ़ें