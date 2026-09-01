VIDEO: बुजुर्ग में डेंगू की पुष्टि, 19 घरों में मिला लार्वा

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आगरा में डेंगू-मलेरिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रताप नगर निवासी 80 साल के बुजुर्ग में डेंगू की पुष्टि हुई है। सर्वे में 19 घरों में डेंगू का लार्वा मिलने पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया। जिला मलेरिया अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि तीन दिन में 120 नमूनों की जांच कराने पर एक में डेंगू मिला है। बुजुर्ग का घर पर ही इलाज चल रहा है। इस साल डेंगू के अब तक 11 और मलेरिया के भी इतने ही मरीज मिल चुके हैं। एक सक्रिय मरीज है। बाकी सब ठीक हो चुके हैं।

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