VIDEO: आगरा में डौकी पुलिस ने तीन वारंटी किए गिरफ्तार

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आगरा के फतेहाबाद के एसीपी इमरान अहमद ने बताया कि वारंटी हाकिम सिंह, बृजमोहन निवासी मल्हेला व सुनील कुमार निवासी ग्राम गेहनू काफी समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। रविवार को डौकी पुलिस ने तीनों को घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

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