VIDEO: 9वीं का छात्र लापता, परिजन ने दी तहरीर

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बाह। जैतपुर के अमाही गांव के प्रधान मुकेश नरवरिया का भतीजा भोला मंगलवार शाम से लापता है। प्रधान ने बताया कि भाई राजकुमार का 15 वर्षीय बेटा भोला इटावा के हॉस्टल में रह कर 9वीं की पढ़ाई कर रहा है। रक्षाबंधन की छुट्टी पर घर आया था। जैतपुर के एक युवक के साथ मंगलवार की शाम 5 बजे घर से गया था। तब से हर संभव स्थान पर तलाश करने के बाद भी भोला का कोई सुराग या सूत्र हाथ नहीं लगा है। प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में भोला का पता बताने वाले को 11 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है। परिजन ने जैतपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने को तहरीर दी है।

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