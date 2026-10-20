VIDEO: खारी नदी पर बने कुंडों में गूंजे जयकारे, नम आंखों से मां दुर्गा को दी विदाई

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आगरा-ग्वालियर रोड स्थित खारी नदी पर बनाए गए कुंडों में मंगलवार को श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। मां दुर्गा के जयकारों और भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालुओं ने नम आंखों से माता रानी को विदाई दी। विसर्जन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो दिनभर जारी रहा। सैकड़ों लोगों की भीड़ से विसर्जन स्थल पर भक्तिमय माहौल बना रहा।

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