VIDEO: बाइक सवार तमंचे संग गिरफ्तार

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आगरा। थाना क्षेत्र के नबाब बसई रोड पर सोमवार देर शाम चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवक को पुलिस ने तमंचे संग गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना नाम अरविंद निवासी नगला बिठोरा, धौलपुर बताया। युवक ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक के प्रपत्र भी नहीं दिखा सका। पुलिस ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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