बैंकों की हड़ताल: चार दिन काम नहीं करेंगे कर्मचारी, 11 सितंबर और ये तीन तारीखें कर लें नोट; आया नया अपडेट
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 02 Sep 2026 10:10 AM IST
सार
पांच दिन बैंकिंग और प्रोत्साहन योजना में भेदभाव खत्म करने की मांग को लेकर 11 सितंबर को देशभर के बैंक कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल करेंगे। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने आंदोलन का समर्थन किया है और मांगें नहीं मानी गईं तो 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है।
विज्ञापन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
बैंकों में सप्ताह में पांच दिन काम और बिना भेदभाव वाली प्रोत्साहन योजना लागू करने की मांग पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की हड़ताल को 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने पूर्ण समर्थन दिया है। चरणबद्ध आंदोलन के तहत 11 सितंबर को बैंकों में हड़ताल रहेगी।
विज्ञापन
यूनियन के संयोजक गजेंद्र सिंह ने बताया कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 11 सितंबर को एक दिवसीय और 28, 29 व 30 सितंबर को तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल करेंगे। यदि सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो 26 अक्तूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। श्रमिक संगठनों (इंटक, एटक, सीटू सहित 10 यूनियन) का कहना है कि सरकार 2024 में भेजे गए 5-डे वीक के प्रस्ताव पर फैसला अटकाए हुए है।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसके अलावा, 2020 के समझौते की अनदेखी कर सरकार ने बैंक के कुल मुनाफे के बजाय व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित नई भेदभावपूर्ण प्रोत्साहन योजना पेश की है। यूनियनों का आरोप है कि यह कदम कर्मचारियों को बांटने वाला है, जिसके खिलाफ इस चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा।