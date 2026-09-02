बैंकों की हड़ताल: चार दिन काम नहीं करेंगे कर्मचारी, 11 सितंबर और ये तीन तारीखें कर लें नोट; आया नया अपडेट

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विज्ञापन बैंकों में सप्ताह में पांच दिन काम और बिना भेदभाव वाली प्रोत्साहन योजना लागू करने की मांग पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की हड़ताल को 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने पूर्ण समर्थन दिया है। चरणबद्ध आंदोलन के तहत 11 सितंबर को बैंकों में हड़ताल रहेगी।

यूनियन के संयोजक गजेंद्र सिंह ने बताया कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 11 सितंबर को एक दिवसीय और 28, 29 व 30 सितंबर को तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल करेंगे। यदि सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो 26 अक्तूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। श्रमिक संगठनों (इंटक, एटक, सीटू सहित 10 यूनियन) का कहना है कि सरकार 2024 में भेजे गए 5-डे वीक के प्रस्ताव पर फैसला अटकाए हुए है।

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