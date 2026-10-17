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VIDEO: आगरा में ईदगाह ROB का काम शुरू, बारह खंभा फाटक बंद; जान जोखिम में डाल पटरियां पार कर रहे बाइक सवार
आगरा में ईदगाह आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) के निर्माण कार्य के शुरू होने के साथ ही यातायात डायवर्जन लागू कर दिया गया है। इसके चलते बारह खंभा रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया है, जिससे बाइक सवारों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रेलवे पटरियों को पार करना पड़ रहा है।
आरओबी निर्माण के कारण बारह खंभा रेलवे फाटक बंद होने से स्थानीय निवासियों और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। फाटक बंद होने के कारण लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। कई बाइक सवार अपनी सुविधा के लिए बंद फाटक के बावजूद रेलवे पटरियों को पार करने का जोखिम उठा रहे हैं, जो अत्यंत खतरनाक है।
रेलवे पटरियों को पार करने वाले बाइक सवारों की यह लापरवाही किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस स्थिति में रेलवे प्रशासन और स्थानीय पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की आवश्यकता है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
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