एमएलसी चुनाव: नवीन गल्ला मंडी में जमा होने लगीं मतपेटियां, 27 को खुलेगा प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा

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आगरा के यमुनापार स्थित नवीन गल्ला मंडी में खंड स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतपेटियां जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपेटियों को निर्धारित केंद्र पर सुरक्षित जमा कराया जा रहा है। इसके लिए पीठासीन अधिकारियों और मतदान कार्मिकों की सक्रियता बढ़ गई है। मतपेटियों को जमा कराने के साथ ही चुनाव से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। मतपेटियों को सुरक्षित रखने और मतगणना की व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। अब सभी की निगाहें 27 अक्टूबर पर टिकी हैं। इसी दिन होने वाली मतगणना में प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। मतगणना के नतीजे सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि एमएलसी की कुर्सी किसके हिस्से में आती है।

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