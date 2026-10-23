उम्र पर भारी मतदान का जोश: 101 वर्ष के चंद्रभान सारस्वत ने डाला वोट, लोगों ने किया जज्बे का सलाम

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101 वर्ष की ढलती उम्र और शारीरिक अस्वस्थता भी चंद्रभान सारस्वत के जज्बे को डिगा नहीं सकी। शिक्षक एवं स्नातक चुनाव के प्रति अपना दायित्व समझते हुए वे अशोकनगर स्थित अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उत्साहपूर्वक वोट डाला। वोट डालने के बाद चंद्रभान सारस्वत ने कहा कि देश और समाज के बेहतर भविष्य के लिए हर योग्य मतदाता को अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।उन्होंने कहा कि चुनाव चाहे कोई भी हो, मतदान हमारा प्राथमिक अधिकार और कर्तव्य दोनों है। प्रशासनिक अधिकारियों और वहां मौजूद अन्य मतदाताओं ने भी उनके इस जज्बे की सराहना की। 101 वर्ष की आयु में उनका यह उत्साह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।