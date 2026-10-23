उम्र पर भारी मतदान का जोश: 101 वर्ष के चंद्रभान सारस्वत ने डाला वोट, लोगों ने किया जज्बे का सलाम
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 23 Oct 2026 05:43 PM IST
सार
आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के तहत मतदान में शुक्रवार को वोटरों का जोश देखते ही बना। आगरा के अशोक नगर स्थित मतदान केंद्र पर जब 101 वर्ष के बुजुर्ग वोट डालने पहुंचे तो हर कोई उनके जज्बे को सलाम करता दिखा।
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विस्तार
आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के तहत मतदान के बीच लोकतंत्र की एक प्रेरक और मिसाली तस्वीर सामने आई है। आगरा के अशोक नगर निवासी 101 वर्षीय चंद्रभान सारस्वत ने उम्र के इस पड़ाव पर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर युवाओं और समाज के सामने एक नई नजीर पेश की है।
101 वर्ष की ढलती उम्र और शारीरिक अस्वस्थता भी चंद्रभान सारस्वत के जज्बे को डिगा नहीं सकी। शिक्षक एवं स्नातक चुनाव के प्रति अपना दायित्व समझते हुए वे अशोकनगर स्थित अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उत्साहपूर्वक वोट डाला। वोट डालने के बाद चंद्रभान सारस्वत ने कहा कि देश और समाज के बेहतर भविष्य के लिए हर योग्य मतदाता को अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि चुनाव चाहे कोई भी हो, मतदान हमारा प्राथमिक अधिकार और कर्तव्य दोनों है। प्रशासनिक अधिकारियों और वहां मौजूद अन्य मतदाताओं ने भी उनके इस जज्बे की सराहना की। 101 वर्ष की आयु में उनका यह उत्साह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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101 वर्ष की ढलती उम्र और शारीरिक अस्वस्थता भी चंद्रभान सारस्वत के जज्बे को डिगा नहीं सकी। शिक्षक एवं स्नातक चुनाव के प्रति अपना दायित्व समझते हुए वे अशोकनगर स्थित अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उत्साहपूर्वक वोट डाला। वोट डालने के बाद चंद्रभान सारस्वत ने कहा कि देश और समाज के बेहतर भविष्य के लिए हर योग्य मतदाता को अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि चुनाव चाहे कोई भी हो, मतदान हमारा प्राथमिक अधिकार और कर्तव्य दोनों है। प्रशासनिक अधिकारियों और वहां मौजूद अन्य मतदाताओं ने भी उनके इस जज्बे की सराहना की। 101 वर्ष की आयु में उनका यह उत्साह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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