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VIDEO: आगरा-हाथरस हाईवे पर ऑटो और लोडर ट्रक की भिड़ंत, चालक समेत चार घायल

Dhirendra Singh

Updated Fri, 18 Sep 2026 12:55 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 12:55 PM IST







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खंदौली थाना क्षेत्र में आगरा-हाथरस हाईवे पर शहीद पेट्रोल पंप के पास ऑटो और लोडर ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो चालक समेत चार लोग घायल हो गए। ... और पढ़ें

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