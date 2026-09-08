{"_id":"6a9fc4e4fae9011c960ca49e","slug":"video-ambulance-stuck-in-traffic-jam-for-15-minutes-commuters-struggle-all-day-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जाम से एंबुलेंस 15 मिनट तक फंसी, राहगीर दिन भर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। स्कूल और कार्यालय खुलने-बंद होने के समय एमजी रोड सहित कई प्रमुख मार्गों पर सोमवार को भीषण जाम लगा। शाम को भगवान टॉकीज चौराहे पर जाम में एक एंबुलेंस करीब 15 मिनट तक फंसी रही। मरीज के परिजन इससे परेशान हुए। यातायात पुलिस के प्रयासों के बावजूद वाहनों की आवाजाही बहुत धीमी गति से हुई, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर करीब 12:30 बजे स्कूलों की छुट्टी के बाद एमजी रोड पर जगह-जगह जाम की स्थिति बन गई। भगवान टॉकीज चौराहे से दीवानी तक पार करना मुश्किल हो गया। रावली से धौलपुर हाउस तिराहे के पास लोगों को निकलने में 15 मिनट से अधिक का समय लगा।

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