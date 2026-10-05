{"_id":"6ac37c5769329d03340b9306","slug":"video-ai-designed-logos-used-to-make-fake-medicines-counterfeit-drugs-supplied-to-several-states-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एआई से लाेगो-डिजाइन, फैक्टरी में बनाते नकली दवाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। एआई से नामी कंपनियों की डिजाइन-लोगो रैपर-पैकेट बनवाया। नकली क्यूआर कोड और बैच नंबर दर्ज किया। फैक्टरी में दवाएं बनवाई और मोटे कमीशन पर कई राज्यों में भेज दी। औषधि विभाग और पुलिस की जांच में नामी कंपनी के नाम से दवा बनाने का खेल सामने आया है। औषधि विभाग और पुलिस ने जब्त दवाएं और नामी कंपनी की दवा से मिलान किया है। इनकी पैकिंग-डिजाइन और दवा का आकार हूबहू है। क्यूआर कोड और बैच नंबर भी समान मिला है लेकिन कई दवाओं में ये समान मिलने पर संदेह गहराया है। पैकिंग-डिजाइन एआई से बनाने की आशंका है। ये दवाएं भी पुडुचेरी में बनी होने की आशंका है। कार्रवाई से बचने के लिए धनौली के गोदाम में छिपाया है।

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