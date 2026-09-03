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VIDEO: अनफिट स्कूली वाहन सड़क पर मिला तो खैर नहीं, बकाया कर पर भी बढ़ेगी सख्ती

आगरा ब्यूरो

Updated Thu, 03 Sep 2026 12:43 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 12:43 PM IST







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आगरा। बकाया कर की वसूली बढ़ाने के साथ सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब परिवहन विभाग और सख्ती करेगा। स्कूली वाहनों की जांच पर विशेष जोर रहेगा। अनफिट वाहन सड़क पर मिला तो कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने बुधवार को आगरा आरटीओ कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दिए। ... और पढ़ें

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