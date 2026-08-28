VIDEO: सीबीएसई नॉर्थ जोन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में आगरा के खिलाड़ियों का दबदबा

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नजीबाबाद स्थित मूलचंद एकेडमी में 22 से 25 अगस्त तक आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026-27 में वीएस स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में आकृति ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर सीबीएसई राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए उनका चयन किया गया है। वहीं राशी शर्मा और आराध्या उपाध्याय ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक विजेताओं की उपलब्धि से आगरा का नाम रोशन हुआ।

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