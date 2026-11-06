VIDEO: आगरा नगर निगम सदन में हंगामा जारी, बसपा पार्षदों को हटाने के लिए टास्क फोर्स और पुलिस बुलाई गई

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आगरा नगर निगम सदन में उस समय फिर से हंगामा शुरू हो गया जब एक बसपा पार्षद को निष्कासित करने का आदेश दिया गया। इसके बाद, बसपा के सभी पार्षद सदन में ही धरने पर बैठ गए, जिससे जोरदार हंगामा जारी रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए टास्क फोर्स और पुलिस को बुलाया गया है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब सदन में व्यवस्थागत खामियों को लेकर बसपा पार्षदों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इससे पहले भी कई मौकों पर पार्षदों ने सदन की कार्यवाही बाधित की है और विरोध प्रदर्शन किए हैं।

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