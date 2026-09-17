{"_id":"6aabadf842dc1d27420ba0d5","slug":"video-agra-mandi-traders-troubled-as-rats-damage-shops-and-cause-heavy-losses-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मंडी में चूहों का आतंक... 48 से ज्यादा आढ़तें खोखली, धंस गईं कई दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। दुकानों का किराया और मंडी प्रशासन को शुल्क भरने के बाद भी सिकंदरा सब्जी एवं फल मंडी के व्यापारियों से चूहे भी रोजाना टैक्स वसूलते हैं। मंडी की चार दर्जन से ज्यादा आढ़तें चूहों ने खोखली कर दी हैं। कई दुकानें एक से दो फीट तक धंस चुकी हैं। चूहे अनाज, फल-सब्जियों का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मंडी प्रशासन को पूरी जानकारी है मगर बरसों से मरम्मत नहीं करवाई जा रही है।

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